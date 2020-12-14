Samsunspor Başkanı Yıldırım futbolculara tepkili: Beni kimsenin ağlatmaya hakkı yoktu o gece

3. Bari sahaya Mustafa Erkanat tişörtleri ile çıkmasaydınıız da yüreklerimizi sızlatmasaydınız. Yüreksiz ve 5 paralık futbol oynayarak tüm Samsun'u Türkiye'ye rezil ettiniz. Maç sonrası sinirimden Mustafa için hüngür hüngür ağladım. Beni kimsenin ağlatmaya hakkı yoktu o gece!