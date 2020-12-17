Jose Mourinho: Saha kenarında Klopp gibi davransam atılırdım

Tottenham menajeri Jose Mourinho, Premier Lig'de liderliği Liverpool'a kaptırdıkları karşılaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

2-1 kaybettikleri maçın ardından konuşan Portekizli menajer, sahada en iyi olan takımın kaybettiğini söyledi.

‘Film mi çeviriyoruz?’

NTV Spor’un aktardığına göre, karşılaşma sonrası Liverpool menajeri Jurgen Klopp ile konuştuğunu söyleyen 57 yaşındaki teknik adam, "Ona en iyi takımın kaybettiğini söyledim, bana katılmadı. Fakat bu onun fikri. Saha kenarında onun davrandığı gibi davransaydım atılırdım. Film mi çeviriyoruz? Nedenini biliyoruz tabii, ben farklıyım" ifadelerini kullandı.

Liderlik koltuğunu Liverpool'a kaptırdıkları için üzgün olduklarını dile getiren Mourinho, "Kazanmaya çok yakındık, şansımız vardı fakat kaybettik. Oyun kontrolümüz altındaydı, beraberlik bile bizim için kötü bir sonuç olurdu, mağlubiyetin nasıl hissettirdiğini tahmin edebiliyor musunuz?" şeklinde konuştu.

Premier Lig'in 13. haftasında Liverpool ile karşılaşan Tottenham, Mohamed Salah ve Roberto Firmino'nun attığı gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Tottenham'ın tek golünü ise Heung-min Son kaydetti. Tottenham topladığı 25 puanla ligin ikinci sırasında yer alırken Liverpool ise 28 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.