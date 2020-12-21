Kayıt
15:05 21 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Marcus Thuram

    Mönchengladbach'tan rakibine tüküren Marcus Thuram'a rekor ceza

    © AP Photo / Marius Becker
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/15/1043441392_0:43:1981:1158_1200x675_80_0_0_21891adad89f05ce89a4711d5c5b2eb9.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202012211043441483-monchengladbachtan-rakibine-tukuren-marcus-thurama-rekor-ceza/

    Borussia Mönchengladbach'ın, rakip oyuncunun yüzüne tüküren ve bu davranışıyla büyük tepki alan oyuncusu Marcus Thuram'a rekor bir para cezası kestiği belirtildi.

    Borussia Mönchengladbach'ın Fransız asıllı forvet oyuncusu 23 yaşındaki Marcus Thuram, Hoffenheim oyuncusu Stefan Posch'nın yüzüne tükürerek, kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Tükürük skandalına imza atmasıyla bir anda Alman futbol kamuoyununda eleştirilerin hedefi haline gelen Marcus Thuram'a, ilk cezanın kulübü Borussia Mönchengladbach'tan geldiği belirtildi.

    ‘Bir aylık ücret 150 bin euro ödenmeyecek’

    Bild Gazetesi'nin yer verdiği bir haberinde, Borussia Mönchengladbach'ın oyuncusu Marcus Thuram'a kestiği cezayı sayfasına taşıdı. Alman kulübün oyuncusuna kestiği para cezasını rekor ceza olarak nitelendiren Bild haberinde, Borussia Mönchengladbach Spor Direktörü Max Eberl'in konuşmasını şu şekilde aktardı:

    "Marcus Thuram ile bu sabah uzun bir konuşma yaptık. Aynı konuşma sırasında Marcus Thuram, hem benden hem de kulüp camiasından özür diledi. Biz, kulüp olarak sahadan atılmasına sebep olan bu harekete karşılık, oyuncumuzun bir yıllık kazancı olan 1.8 milyon Euro'dan bir aylığı 150 bin euroya denk gelen rakamı kesme(ödememe) cezasına karar verdik. Kesilen rakamı da, sosyal alanda yardıma ihtiyacı olanlara bağışlanacak."
    2010’da hakeme küfür eden oyuncuya 50 bin euro ceza

    Borussia Mönchengladbach Kulübü'nün buna benzer davranışlar sergileyen oyuncularına müsamaha göstermediğini yazan Bild, söz konusu kulübün her yeni oyuncusuna nasıl davranması gerektiğini anlatan bir kurallar listesi sunduğunu ve listesin ilk sırasında da saygı kuralının yer aldığını belirtti. Haberde Borussia Mönchengladbach'ın, 2010 yılında eski profesyonel oyuncusu olan Raul Bobadilla'nın bir maçta dördüncü hakeme küfür etmesinden dolayı kendisini, 50 bin euro ile cezalandırdığı hatırlatıldı.

    Öte yandan Marcus Thuram'un, mücadele sırasında Stefan Posch'nin Fransızca küfür ettiğini ve bundan dolayı da kendisine hakim olmadığını söylerken, Marcus Thuram'un takım arkadaşlarının yaşanan bu davranışa anlayış göstermediği belirtildi.

    Tükürük skandalı ile anılan Marcus Thuram'un en az 6 maç ceza alması bekleniyor.

    Etiketler:
    Borussia Mönchengladbach, rekor ceza, Tepki, Tükürmek, Marcus Thuram
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tarihi kilise definecilerin insafına bırakıldı: Büyük tahribat fotoğraflara yansıdı
    Karikatür
    'TSK yaptırımlara cevap olarak Türkiye'deki Amerikan üslerine el koymalıdır'
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet