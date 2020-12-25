Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Mustafa Cengiz'in sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi. Galatasaray Kulübü'nün de aynı nedenden dolayı PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Öte yandan Hes Kablo Kayserispor'un da takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildiği kaydedildi.