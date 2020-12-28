Neymar'dan 5 gün süren 500 kişilik parti

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Neymar'ın ülkesi Brezilya'da 5 gün süren ve 500 kişinin katıldığı parti düzenlemesi, çok sert eleştiriler almasına neden oldu.

Paris Saint-Germain’in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, düzenlediği parti ile herkesi şaşkına çevirdi. Tecrübeli yıldızın, 5 gün boyunca süren ve 500 kişinin katıldığı bir parti düzenlediği belirtildi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok etkilediği ülkelerden olan Brezilya'da düzenlediği partide pandemi önlemlerini hiçe sayan Neymar çok sert eleştiriler alırken, partiye dair detaylar ortaya çıktı.

Ailesi ve yakın arkadaşları katıldı

Spor Arena'nın aktardığına göre, kendi malikanesi tadilatta olan Neymar, Noel için düzenlediği parti için ses izolasyonu olan ve içerisinde diskosu bulunan bir malikane kiraladı. Brezilyalı oyuncunun düzenlediği partiye ailesi ve yakın çevresinde yer alan birçok ünlü isim katıldı.

© Fotoğraf : Twitter PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar

500 kişilik ‘eğlence organizasyonu’na PSG'nin ne tepki vereceği merak konusuyken 28 yaşındaki oyuncu parti haberleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Neymar, en erken ihtimalle şubattaki Barcelona maçlarıyla takıma geri dönebilecek.