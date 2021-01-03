Beşiktaş 2. Başkanı Dalgakıran: Localarımız bir milletvekili ve kardeşi tarafından basıldı, iki arkadaşımız yumruklandı

Süper Lig'de Beşiktaş, Kayserispor maçı sırasında yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yapan Beşiktaş kulübü 2. Başkanı Adnan Dalgakıran "Localarımız bir milletvekili ve kardeşi tarafından basıldı ve iki arkadaşımız yumruklandı" dedi.

Kayseri-Beşiktaş maçı sonrası VIP tribünü karıştı. Kayseri-Beşiktaş maçının sonlarındaki gerginliğin ardından MHP'li bir milletvekili ile kardeşinin Beşiktaşlı yöneticilerin locasını basıp küfür ettiği, yumruk attığı öne sürüldü.

Söz konusu milletvekilinin MHP'li Baki Ersoy ve kardeşi L. Ersoy olduğu iddia edildi.

Yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yapan Beşiktaş kulübü 2. Başkanı Adnan Dalgakıran "Localarımız bir milletvekili ve kardeşi tarafından basıldı ve iki arkadaşımız yumruklandı" dedi.

Dalgakıran, şunları söyledi:

‘’Localarımız Türkiye Cumhuriyeti milletvekili sıfatı taşıyan bir milletvekili ve kardeşi tarafından basıldı ve iki arkadaşımız yumruklandı. Bu çok acı bir şey. Burası Patagonya değil. Biz derhal kendilerinden davacı oluyoruz. Kamera kayıtlarını istedik. Takibini yapacağız. Bu ülkenin parlamentosunda bu halkı temsil eden insanların sokak kabadayısı gibi insanları dövmeye kalkması... Bu büyük camia bunun bedelini sorar ve soracağız da."

​Öte yandan gazeteci Candaş Tolga Işık Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Adnan Dalgakıran'la konuştuğunu ve Dalgakıran'ın saldırıda bulunanların MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy ve kardeşi olduğunu söylediğini belirtti.

Işık mesajında şunları yazdı:

"Az önce Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'la konuştum, 'Maçtan sonra başta hocamız olmak üzere teknik heyetimiz ardından da yönetcileriniz Kayseri Milletvekili Bakir Ersoy ve kardeşinin önce küfürlü sonra da fiziksel saldırısına maruz kaldık, suç duyusunda bulunduk' dedi."

Az önce Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'la konuştum, "Maçtan sonra başta hocamız olmak üzere teknik heyetimiz ardından da yönetcileriniz Kayseri Milletvekili Bakir Ersoy ve kardeşinin önce küfürlü sonra da fiziksel saldırısına maruz kaldık, suç duyusunda bulunduk" dedi. — Candaş Tolga Işık (@ctisik) January 3, 2021

​Beşiktaş: Sürecin takipçisi olacağız

Söz konusu saldırının ardından Beşiktaş’tan da açıklama geldi. Siyah – beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Futbol Takımımızın Süper Lig’in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı müsabakayı izlemek üzere Bş. Bld. Kadir Has Stadyumu’nda bulunan Yönetim Kurulu Üyelerimize, karşılaşmayı takip ettikleri locada saldırıda bulunan kişileri şiddetle kınıyoruz. Saldırıyı gerçekleştirenlerin ne Kayseri şehrimizi ne de Kayserispor camiasını temsil etmediklerini biliyor, futbolun güzelliğine gölge düşüren bu tür olayların bir daha asla yaşanmamasını tememni ediyoruz. Yönetim Kurulu Üyelerimize yapılan saldırıdan en az bizim kadar üzüntü duyduğuna yürekten inandığımız Kayserispor Camiasının Başkanı Sayın Berna Gözbaşı, Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi’yi telefonla arayarak üzüntülerini ifade etmiştir. Kulübümüz, Yönetim Kurulu Üyelerimize saldırıda bulunan kişiler hakkında hukuki süreç başlatacak ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır.”

Yönetim Kurulu Üyelerimize Yapılan Çirkin Saldırıyı Kınıyoruz!https://t.co/djmSDSoxDj — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 3, 2021

Kayserispor: Türk kültüründe misafirin bir adabı olmalı

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, ise maçın ardından şu açıklamaları yaptı:

“İlk ateşin çıkma yeri, Sergen hocanın yaptığı el hareketi. Sergen hoca buranın da ekmeğini yemiştir. Bazen dikkatli olmak gerekiyor. Bulunduğumuz konum itibarıyla gergin bir maç oynuyoruz. Türk kültüründe misafirin bir adabı olmalı. Maç içinde Beşiktaşlı yöneticiler sürekli bir bağırma, sürekli bir laf atma… Kulüp yöneticilerinin olgun olması gerekiyor. Biz olgun davrandık Kayserisporlu yöneticiler olarak. İstenmeyen olayları ateşlediler.”

MHP'li milletvekili Baki Ersoy'dan açıklama: Ben kimseye vurmadım, arbede yaşandı

Kayserispor’un Beşiktaş’ı konuk ettiği maçın ardından Beşiktaş Kulübü 2’nci Başkanı Adnan Dalgakıran’ın yaptığı açıklamalara, MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy’dan cevap geldi. Saldırı gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

“Locaya saldırmam söz konusu değil. Onlar, Kayserisporlu yöneticilerin bulunduğu locaya saldırdı. Ben de ‘Ne yapıyorsunuz’ dedim. Benim ve kardeşimin yumruk atması söz konusu değil. Ben kimseye vurmadım. Arbede yaşandı. Beşiktaşlı yönetici Adnan Dalgakıran’ın açıklamasını bilinçli yaptığını düşünüyorum. Açıklaması, ‘Kimlere hizmet ediyorsunuz’ sorusunu akıllara getiriyor”

KS-BjK maçından çıkarken Beşiktaşlı yöneticilerin bazılarının,Locamızdan çıkarken bulunduğum gruba yönelik küfürlü konuşmaları ile bir kargaşa yaşanmıştır,benim fiili olarak kimseye bir müdahalem olmamıştır. Beşiktaş camiası İle hiç bir problemimiz olmaz.Kamuoyuna saygılarımla. — BAKİ ERSOY (@bakiersoymhp) January 3, 2021

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