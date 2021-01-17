Fenerbahçe Kulübü Macar futbolcu Attila Szalai'yi kadrosuna kattı

Sarı-lacivertli kulüp, Macar stoper ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Macar futbolcu Attila Szalai ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'da forma giyen Macar stoper Attila Szalai ile 4,5 yıllık anlaşma imzalamıştır. Kendisine çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'mize hoş geldin Attila Szalai."

Ailemize hoş geldin Attila Szalai! 💛💙 pic.twitter.com/4wiSMp3bt7 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 17, 2021

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