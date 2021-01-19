Elinde havai fişek patlayan Galatasaraylı futbolcu taburcu oldu

Galatasaray Spor Kulübü, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan ve tedavi altına alınan futbolcu Omar Elabdellaoui ile ilgili açıklama yaptı.

Sarı kırmızılı klüpten yapılan açıklamada, "Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital’dan taburcu olmuştur. Oyuncumuzun tedavisi evinde sürecektir" ifadelerine yer verildi.

Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital’dan taburcu olmuştur. Oyuncumuzun tedavisi evinde sürecektir. pic.twitter.com/oCcLjX0vGR — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 19, 2021

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