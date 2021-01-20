Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Ricardo Sa Pinto

Gaziantep FK, Portekizli teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile bir yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Gaziantep FK, Portekizli çalıştırıcı Ricardo Sa Pinto ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Ricardo Sa Pinto, Kulüp Başkanımız Mehmet Büyükekşi ile yöneticilerimiz Müslüm Özmen, Mahsum Altunkaya, Erhan Özmen, Yusuf Demsoy, Hayrullah Kubba ve Mehmet Ziylan’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeyi imzaladı" denildi.

✍️ Yeni teknik direktörümüz Ricardo Sa Pinto, Kulüp Başkanımız Mehmet Büyükekşi ile yöneticilerimiz Müslüm Özmen, Mahsum Altunkaya, Erhan Özmen, Yusuf Demsoy, Hayrullah Kubba ve Mehmet Ziylan’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeyi imzaladı. pic.twitter.com/uoihLX1HSN — Gaziantep FK (@GaziantepFK) January 20, 2021

​Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Ricardo Sa Pinto'ya kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, kulübümüz çatısı altında başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadesi kullanıldı.