TFF'ye bağlı kurullar bağımsız oluyor

AK Parti’nin hazırladığı ‘Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası' teklifine göre TFF’ye bağlı Tahkim Kurulu, PFDK ve MHK gibi kurulların seçimleri ve yönetimleri, AİHM kararı doğrultusunda ‘TFF’den bağımsız’ hale getirilecek. Böylece federasyonun ana statüsü değişmiş olacak