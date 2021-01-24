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    Türkiye Futbol Federasyonu

    TFF'ye bağlı kurullar bağımsız oluyor

    © Fotoğraf : TFF
    Spor
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202101241043644900-tffye-bagli-kurullar-bagimsiz-oluyor/

    AK Parti’nin hazırladığı ‘Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası' teklifine göre TFF’ye bağlı Tahkim Kurulu, PFDK ve MHK gibi kurulların seçimleri ve yönetimleri, AİHM kararı doğrultusunda ‘TFF’den bağımsız’ hale getirilecek. Böylece federasyonun ana statüsü değişmiş olacak

    AK Parti, 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası'nın hazırlıklarında sona yaklaştı. Üzerinde çalışılan teklife spor camiasından gelen tepkilere rağmen AK Parti, hazırladığı taslak metinden önemli ölçüde geri adım atmadı.

    Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre düzenlemenin bazı önemli başlıkları şöyle:

    • Spor kulübü başkanları ve yöneticilerinin, kendi dönemleriyle ilgili 'bütçe dışı fazla harcamalardan' doğrudan sorumlu olması ve sorumlulukları kapsamında belli cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalabilmeleri sağlanacak. Böylece kulüplerin şirketleşmesinin önü açılmış olacak. Ancak AK Parti yetkilileri, bu düzenleme ile profesyonel liglerde daha çok altyapıda yetişen sporcuların oynamasının teşvik edileceğini ifade ediyor.
    • Dernek statüsünden çıkarılacak kulüplerin ilgili tüm işlemleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.
    • Kulüplerin denetimi kamu eliyle yapılacak.
    • TFF’ye bağlı Tahkim Kurulu, PFDK ve MHK gibi kurulların seçimleri ve yönetimleri, AİHM kararı doğrultusunda 'TFF’den bağımsız' hale getirilecek. Böylece federasyonun ana statüsü değişmiş olacak.
    • Altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine, anayasal düzene, devlet sırlarına karşı işlenen suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü olanlar, spor kulübü başkanı ya da yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeliği yapamayacak.
    • İllerde en az 15 kulüp birleşerek bir 'spor kulüpleri federasyonu' kurabilecek ancak bir ilde birden fazla federasyon oluşturulamayacak. Türkiye genelinde ise en az 30 spor kulüpleri federasyonunun katılımı ile bir 'spor kulüpleri konfederasyonu' kurulabilecek.
    • Her federasyonun yönetiminde ilgili branşın milli sporcuları yer alacak.

     

    Etiketler:
    MHK, PFDK, Tahkim Kurulu, Futbolcu, Federasyon, kurul, AK Parti, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
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    Multimedya
    'Dünyanın geri kalanında vakalar hızla artar ve karantinalar sürerken 11 milyon kişinin yaşadığı kentte gençlerin artık zor kazanılmış özgürlüklerinin tadını çıkardıklarını' yazan AFP muhabirleri, ziyaret ettikleri bazı gece kulüplerini ve alınan tedbirleri anlattı. Habere göre kıyafet kuralı ya da VIP listesi olmayan Super Monkey adlı bir gece kulübünde maske zorunlu, girişte de ateş ölçülüyor ve ateşi 37.3'ün üzerinde çıkanlar mekana giremiyor ama dans pistinde maske ve sosyal mesafe kuralına pek uyulmuyor.
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