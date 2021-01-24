Fenerbahçe, Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı

Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiltere'nin Arsenal Kulübü’nden bonservissiz şekilde transfer edilen 32 yaşındaki Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

‘Rüya gerçek oldu’ başlıklı açıklamada, "Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçe'miz için mücadele edecek. Kendisine sarı-lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.