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    Ali Koç

    Ali Koç, Mesut Özil transferinin perde arkasını anlattı: Acun'la konuşuyorduk, 'Büyük düşünelim' dedi

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    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Mesut Özil transferinin perde arkasını anlattı. Koç, transferin fitilini medya patronu Acun Ilıcalı'nın ateşlediğini ve kendisine "Büyük düşünelim" dediğini aktardı.

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'i sarı lacivertli ekibe bağlayacak imza töreninde açıklamalarda bulunuyor. Sözlerine bu transferin perde arkasını anlatmak istediğini belirterek başlayan Koç, milat olarak Özil'in evlilik gününü aldıklarını söyledi.

    "7 Haziran 2019. Tanışmadığımız için beni çağırmamıştın... O gün dünyaevine girdiler. O gün Acun Ilıcalı bir tweet attı, 'İnşallah bu sene vatan hasretin sona erer' dedi. Aslında bu fotoğraf ve bu cümle binlerce Fenerbahçe taraftarının arzu ve beklentilerinin fitilini ateşledi" diyen Koç, medya patronu Acun Ilıcalı'nın da bu transferde büyük emeği olduğunu belirterek şunları anlattı:

    • "Bir yaz günü Acun'la oturduk konuşuyoruz. 'Başkan' dedi, 'Mesut'un sözleşmesi bitiyor, seneye haziran ayında kazandıralım Fenerbahçemize. Ben bu konuya çok sıcağım' dedi. 'Kazandıralım da nasıl kazandıralım?' dedim. Acun dedi ki 'Mesut sadece bir futbolcu değil, müthiş bir ticaret potansiyeli var.' 'Gelecekse ocakta gelse, haziranı beklemeyelim' dedim. 'Ya ben birkaç ay sonra yeni bir yatırım açıklayacağım; Exxen'i. Exxen'deki dizileri dünyaya yaymak istiyorum. Bu hedefime ulaşmamda Mesut'un da katkısı olacağını düşünüyorum. Büyük düşünelim' dedi."

    'Bugün balayı bitiyor, artık gerçek iş başlıyor'

    Koç, sözlerinin devamında Özil'in kariyerine dair bazı bilgiler verdi. "Mesut Özil, Real Madrid'i yönetti, Arsenal'e rekor bir rakamla transfer oldu. Dünya futbolunun son 10 yılına damga vurmuş Mesut, Fenerbahçesine kavuştu. Bugün balayı bitiyor, artık gerçek iş başlıyor" ifadesini kullanan Koç, şöyle devam etti:

    • "Mesut artık camiamızın bir parçası. Takım arkadaşlarımızla, futbolcularımızla birlikte bu camianın hedefleri için ter dökecek. Artık gerçek iş başlıyor. Futbolun bir takım oyunu olduğunu bilen bir profesyonel. Mesut'un kişiliği ve duruşu da değerli ve çok farklı. Yurt dışındaki futbol hayatında attığı gollerle öne çıkarken, insanlığından da bahsettirdi. Futbolun kendisine kazandırdığı imkanlara her zaman şükretti. Bu duruşu onun dünyanın çeşitli coğrafyalardan milyonlarca insanın kalbine dokunmasını sağladı.
    • 'Mesut ol' diye bir kampanyamız vardı ama bu Mesut Özil'in transferiyle ilgili değildi. Zaten 'Fener ol' diye bir kampanyamız vardı. Mesut ol cümlesi, taraftarımız transfer sonrası yaşadığı coşkudur. Yanılmıyorsam çeyrek milyona yaklaştı SMS'ler."

    Belözoğlu, Amine Gülşe'ye teşekkür etti: Onun da bu transferde bizim kadar katkısı var

    Koç'un ardından sözü Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu aldı. Kısa bir konuşma yapan Belözoğlu, Özil'in eşi Amine Gülşe'ye de "Onun da bu transferde bizim kadar katkısı vardır diye düşünüyorum" ifadesiyle teşekkür etti. Belözoğlu, transferin camiaya hayırlı olması temennisini dile getirdi.

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