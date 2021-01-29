Trabzonspor'un itirazı kabul edildi: UEFA 4 milyon euro ödeyecek

UEFA’nın hem Avrupa kupalarından men hem de gelirlerin yüzde 50’sine el konulması kararına karşı Trabzonspor'un itirazı kabul edildi. Bordo-mavili takımın kasasına bu itiraz sonucunda 4 milyon euro girecek.

Trabzonspor'a 2016 yılında dönemin yönetim kurulu tarafından UEFA ile imzaladığı ve 2018 yılına kadar olan sürece kapsayan dönemde finansal kriterlere uyma sözünü yerine getirmediği gerekçesiyle önce gelirlerinin yüzde 50'isine el konulması ardından da Avrupa kupalarından men cezası verilmişti.

Sabah'ta yer alan habere göre, o dönem verilen men cezasına itiraz etmeyen ve sadece para cezasının kaldırılmasını talep eden Trabzonspor, UEFA tarafından haklı bulundu. Bu gelişme üzerine UEFA, Trabzonspor'a faizleriyle birlikte yaklaşık 4 milyon euroluk hak edişini iade kararı aldı. Ödemenin ilk bölümü mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

Ahmet Ağaoğlu: Kulüp adına çok önemli bir kazanım oldu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu bu gelişmeyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"2016 yılında imzalanan ve 2018 yılına kadar olan süreyi kapsayan mutabakat anlaşmasına uyulmamasından dolayı ceza verilmişti. Biz de CAS'taki duruşmamız esnasında, 'Geçen sene şartlı katılım diyerek yüzde 50 paramızı kestiniz. Bu sene de aynı nedenden Avrupa kupalarından men cezası veriyorsunuz. Aynı suça iki defa ceza verilmez. Böyle bir şey yapmaya hakkınız yok' diyerek itiraz ettik. UEFA'nın kendisi bizi haklı buldu ve o dönemki haklarımızı bize geri ödeme kararı aldı. Bu kulübümüz adına çok önemli bir kazanım oldu. Hem hukuki hem de finansal anlamda."