İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de

Fenerbahçe kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin İrfan Can Kahveci" ifadeleri kullanıldı.
Ailemize hoş geldin İrfan Can Kahveci 💛💙 pic.twitter.com/fzrYObrHZ9— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 31, 2021
Paylaşımdaki videoda ise Türk kahvesi görüntüleri yer aldı.
Medipol Başakşehir kulübünün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda da milli futbolcunun görüntülerine yer verildi. İrfan Can Kahveci'nin etiketlendiği paylaşımda, "Teşekkürler" denildi.
🖐🏻 Teşekkürler @irfankahveci... pic.twitter.com/uVCxcuBeOz— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 31, 2021
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