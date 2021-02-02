Beşiktaş'tan limit açıklaması

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbol takımının Süper Lig'in ilk yarısını 44 puanla lider tamamlayarak camiayı ve taraftarları gururlandırdığı belirtilerek, "Futbol A takımımız, inanıyoruz ki başarılı performansını sezonun ikinci yarısında da sürdürecek ve Süper Lig şampiyonluk kupasını bir kez daha Şeref'iyle Hakkı'yla evimiz Vodafone Park'ta kaldıracaktır. Geldiğimiz noktada, Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulumuzun sezon başından beri yaptığı planlama ve transferlerin başarılı ve doğru olduğu görülmüştür. Sezon sonunda da durumun farklı olmayacağına inancımız tamdır." denildi.

'Limitler ölçüsünde transfer çalışmalarını yürüttüklerine inanmak istiyoruz'

Devre arası transfer döneminde Cenk Tosun ve Bilal Ceylan'ın kadroya dahil edildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, bu transferlerle ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Süper Lig'de devre arası transfer ve tescil dönemi, malumunuz olduğu üzere dün gece itibarıyla sona ererken, bu dönemde eski futbolcularımızdan Cenk Tosun ve gelecek vadeden genç futbolcu Bilal Ceylan ile kadromuzu güçlendirdik. Cenk Tosun, camiamız ve taraftarlarımız için şüphesiz çok kıymetli bir isim. Futbol A takımımızın 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında kazandığı Süper Lig şampiyonluklarında pay sahibi olan, kulübümüzden rekor bir transfer ücretiyle Premier Lig'e transfer olan, aynı zamanda A Milli Takımımızın da önemli bir değeri olan Cenk Tosun'un, yeni dönemde de kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına yürekten inanıyoruz. Başka Süper Lig kulüplerinin de radarında olan, geleceğe yatırım vizyonumuz çerçevesinde Eskişehirspor'dan transfer ettiğimiz Bilal Ceylan'a güveniyoruz. Genç futbolcumuzun yeteneği ve çalışkanlığıyla uzun yıllar takımımıza faydalı olacağından şüphemiz yoktur."

TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından belirlenen takım harcama limitleriyle ilgili değerlendirmede ise şunlar kaydedildi:

"Türkiye Futbol Federasyonunun en temel görevi, kurullarınca belirlenmiş olan ilke ve kurallara göre kulüplerin sportif ve ticari faaliyetlerini yapıp yapmadığını denetlemek ve kurallara uymayan kulüpler hakkında gerekli işlemleri yapmaktır. Süper Lig'de yer alan tüm kulüplerin federasyonun belirlemiş olduğu limitler ölçüsünde transfer çalışmalarını yürüttüklerine inanmak istiyoruz."