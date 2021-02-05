Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'in 24. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.

Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Hüseyin Göçek görev yapacak.