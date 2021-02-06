Derbide Galatasaray Fenerbahçe'yi 1-0 yendi

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın, 393. kez karşı karşıya geldiği derbi Galatasaray'ın 1-0 üstünüğüyle sona erdi. Puanını 48’e çıkaran Galatasaray Süper Lig'de liderliğe yükseldi.

Süper Lig’in 24. haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, Kadıköy’de karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, 54. dakikada Mostafa Mohamed'in attığı golle deplasmanda 1-0 kazandı ve liderliğe yükseldi.

Derbinin 75'inci dakikasında Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'la attığı gol 'VAR' kontrolü sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Galatasaray, Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son iki karşılaşmayı kazandı. Sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlilere Kadıköy’de en son 20 Kasım 2016’da yenilmişti.

Galatasaray liderliğe yükseldi

Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı. Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece puanını 48’e çıkardı ve sarı-lacivertlilerle puanını eşitleyerek liderliğe yükseldi.

Mesut Özil'in ilk derbi heyecanı

Karşılaşmada transferi çok konuşulan Mesut Özil 63. dakikada oyuna dahil olmuştu. Mesut Özil ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Müsabakanın 63. dakikasında Mert Hakan Yandaş’ın yerine dahil olan Özil, Galatasaray derbisinde 27 dakika forma giydi.