Beşiktaş yönetiminden Sergen Yalçın kararı: 2 yıllık kontrat önerilecek

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın "Başkan'ın her röportajda, 'Hocamız ne kadar isterse devam edebilir' sözü beni rahatsız ediyor" açıklaması yapmasının ardından Beşiktaş yönetimi sözleşme teklif edecek. Yalçın’a 2 yıllık kontrat önerilecek.

Sezon sonunda bitecek sözleşmesi için Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ‘hocamız ne kadar isterse devam edebilir’ sözlerinin sorulmasının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Bu işler karşılıklı olur. İki taraf anlaşırsa, devam ederiz. Başkan'ın her röportajda, 'Hocamız ne kadar isterse devam edebilir' sözü beni rahatsız ediyor. Kulüplerde kontrat böyle yapılmıyor" ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi teknik adama 2 yıllık yeni kontrat önerisinde bulunma kararı aldı.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre, Yalçın'ın maaşında da önemli miktarda iyileştirme yapılması bekleniyor. Ek olarak kulübün simge isimleri arasında yer alan Sergen hocaya önerilecek kontratta, şampiyonluk ve başarı bonusları da yer alacak.