Fanatik gazetesi: Hamit Altıntop, Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'a verilen cezalar sonrası TFF'ye istifasını sundu

Fanatik gazetesinin özel haberinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop'un Galatasaraylı futbolcular Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'a verilen cezalar sonrası istifasını sunduğu ileri sürüldü.

Haberde, Altıntop'un TFF'nin verdiği kararların 'futbolun ruhuna aykırı' olduğunu düşündüğünü çevresine söylediği iddia edildi.

Altıntop'un "Bu iş bana göre değilmiş, Artık tüm zamanımı aileme harcayacağım ve golf oynayacağım" dediği öne sürüldü.