Galatasaray, eski Fenerbahçeli Pierre Jackson’la sözleşme imzaladı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, geçmişte Fenerbahçe forması da giyen oyun kurucu Pierre Jackson ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen oyun kurucu Pierre Jackson ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Pierre Jackson 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'de oynamış; daha sonra Avrupa'da KK Cedevita ve Maccabi Tel Aviv'de de görev almıştı.