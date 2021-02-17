Hıncal Uluç: Özel savcıya açık ihbarımdır, ne bekliyorsunuz, kan dökülmesini mi?

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda yüzlerce kişinin Fenerbahçe’nin stadına yürüyerek girmesine tepki gösterdi.

Uluç, bugünkü köşe yazısının '6222 Özel Savcısı'na açık ihbarımdır' başlıklı bölümünde ilk olarak "Cumartesi günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde, yani bu devletin 'sokağa çıkma yasağı' ilan ettiği hafta sonu gününde, yüzlerce, bazı tespitlere göre 3 bine yakın insan Bağdat Caddesi'nde yürüyerek, yani yasağı hiçe sayarak Fenerbahçe Stadı'na girdiler. Görüntüleri hem stat dışındaki, hem de içindeki onlarca güvenlik kamerasında kayıtlıdır" ifadesini kullandı.

Bu insanların devlet tarafından halka yasaklanmış tribünlere oturduğunu belirten Uluç, "Maç öncesi Galatasaray takımı ısınmak için sahaya çıktığında, başta teknik direktör Fatih Terim ve kaptan Arda Turan olmak üzere, isimle haykırarak, anne, eş ve kız kardeşlerine 'sinkaflı' küfürler ettiler. Bu küfürler de stat kameralarında kayıtlı olmalı. Kaldı ki, Spor Bakanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da Şeref Tribünü'nde idiler. Onların da şahitliği geçerli" diye yazdı.

Bu olayın üzerinden 10 gün geçtiğini vurgulayan Uluç, 6222 Özel Savcılığı'ndan hala bir açıklama yapılmadığını kaydetti.

"Maçlar gerginlikler artarak ve kulüp başkanları tarafından hemen her gün artırılarak devam ediyor. 6222'nin işlediğini ve hiç kimsenin kurtulamayacağını göstermek için ne bekliyorsunuz Sayın Savcım? Kan dökülmesini mi?" diye soran Uluç, şöyle devam etti:

"Kaldı ki Sayın Savcım, Suçlu sadece o tribüne girenler değil. Onlar yasak saatte, yasak yollarda nasıl yürüdüler? Girmeleri yasak stada nasıl girdiler? Oturmaları yasak tribüne nasıl oturdular?

'Alın size iki 6222 sanığı daha'

İzni alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç! İzni veren Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir! Yani alın size iki 6222 sanığı daha.. Ali Koç cin ya.. 'sağlık çalışanları' yasak saatlerinden muaf ya! Zaten her dediğine 'Peki' diyen Özdemir'e 'Bu maça 3 bin sağlık çalışanı getirelim. Jest olur' demiş güya. Özdemir'in de hoşuna gitmiş güya ve izin çıkmış."

Ardından Sağlık Çalışanları Derneği'nin açıklama yaptığını ve statta yalnızca 3 üyelerinin bulunduğunu söylediğini aktaran Uluç, "Planı görüyor musunuz Sayın Savcım. Stat kapısında '1907' diye şifreyi söyleyen içeri girmiş" dedi. Uluç, sözlerini şöyle noktaladı: