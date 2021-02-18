Galatasaray Mars'a 4 isim gönderdi: Mustafa Kemal Atatürk, Ali Sami Yen, Metin Oktay ve Galatasaray Spor Kulübü

Galatasaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) 'İsmini Mars’a Gönder' projesi kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün, Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'in ve Metin Oktay'ın isimlerinin Mars'a gönderildiği belirtildi.

Galatasaray yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mars’ta geçmiş yaşamın izini arayacak olan Perseverance Uzay Aracı gezegene iniş yapmak üzere. Nasa’nın “İsmini Mars’a Gönder” projesi kapsamında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kurucumuz Ali Sami Yen ve Taçsız Kral Metin Oktay'ın isimleri Mars'a gönderildi."

🚀 Mars’ta geçmiş yaşamın izini arayacak olan Perseverance Uzay Aracı gezegene iniş yapmak üzere. Nasa’nın “İsmini Mars’a Gönder” projesi kapsamında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kurucumuz Ali Sami Yen ve Taçsız Kral Metin Oktay'ın isimleri Mars'a gönderildi. #CountdownToMars pic.twitter.com/RSoGRrsIhY — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 18, 2021

NASA, Mars'ı incelemesi için fırlattığı gezginci keşif aracı Perseverance Kızıl Gezegen’e ulaşmak üzere.

Daha önce NASA’nın başlattığı isim kampanyası ile adını duyuran Perseverance yanında ismini yazdıran milyonlara ait bu bilgilerle yol alıyor.

Söz konusu kampanyaya en çok başvuru ise Türkiye’den olmuştu. Uzay aracında Türkiye’den kayıt olan 2.5 milyon kişinin ismi bulunuyor.

Perseverance uzay aracının bu gece Jezero adı verilen kratere indirilmesi bekleniyor. Aracın, elde ettiği kaya örnekleri, başka bir araçla Dünya'ya geri getirilecek. Daha küçük bir aracın 2026 yılında Jezero kraterine gönderilerek, Perseverance'ın bıraktığı tüpler içindeki kaya örneklerini toplaması planlanıyor.