FIFA, yarı otomatik ofsayt sistemi geliştirecek

Dünya genelinde VAR'ın kullanımından memnun olduğunu belirten Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), öte yandan ofsayt tartışmalarını en aza indirmek için teknolojik çalışmaların kapıda olduğunu söyledi.

VAR (Video Yardımcı Hakem) futbol dünyasına girdiğinden bu yana birçok övgüyle beraber eleştirileri de beraberinde getirdi.

NTV'nin Sky Sports'tan aktardığına göre bir FIFA yetkilisi, “FIFA, VAR'ın dünya genelinde nasıl kullanıldığından genel olarak çok memnun. VAR'ın doğru kararlara yol açtığı bir gerçek. FIFA bundan hem memnun hem de gururlu. FIFA, VAR teknolojisinin daha da geliştirilmesi için IFAB ile sürekli temas halinde” ifadelerini kullandı.

Öte yandan FIFA, VAR'ın tüm kademelerde kullanılması için de hem fiziksel hem de mali çalışmalarını sürdürüyor.

Collina: Amacımız tutarlılık

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina da VAR'ın tutarlı kararları amaçladığını belirtti.

Collina, “Yapmaya çalıştığımız şey tutarlı bir değerlendirmeye sahip olmak ve VAR ile bu kararları almak. Yani bu ağ hakemler için çok önemli” diye konuştu.

Ofsayt kararlarındaki görseller iyileştirilecek

FIFA futboldaki ofsayt tartışmalarını en aza indirmek için de teknolojik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Bu kapsamda geliştirilmesi hedeflenen yarı otomatik ofsayt teknolojisiyle yüzlerce farklı ofsayt kararından elde edilecek verilerle algoritmalar geliştirilecek.

FIFA ayrıca ofsayt kararlarındaki görsellerin iyileştirilmesiyle ilgili de çalışma yapacak. Bu bağlamda üç teknoloji sağlayıcısıyla çalışılacak.