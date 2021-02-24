Ahmet Çakar: Rıdvan Dilmen adlı şahsın şikayeti üzerine ifadeye çağırıldık, güya hakaret etmişim

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Rıdvan Dilmen'in şikayeti üzerine polis merkezine ifadeye çağırıldığını duyurdu. Çakar, "Güya o şahsa hakaret etmişim. Ama opera daha yeni başlıyor" dedi.

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol ve Derin Futbol adlı programlarda spor yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, NTVSpor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in şikayeti üzerine polis merkezine ifadeye çağırıldığını duyurdu.

Çakar, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Rıdvan Dilmen adlı şahsın şikayeti üzerine polis merkezine ifadeye çağırıldık.Güya o şahsa hakaret etmişim. Ama opera daha yeni başlıyor" dedi.

Rıdvan Dilmen adlı şahsın şikayeti üzerine polis merkezine ifadeye çağırıldık.Güya o şahsa hakaret etmişim..... Ama opera daha yeni başlıyor... — Ahmet Çakar (@ahmetcakar1) February 24, 2021

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