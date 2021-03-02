Kobe'nin LeBron'a hediye ettiği ayakkabılar 156 bin dolara satıldı

Kobe Bryant'ın 2002'de LeBron James'e hediye ettiği spor ayakkabısı, açık artırmada 156 bin dolara satıldı.

LeBron James'in spor ayakkabıları açık artırmada 156 bin dolara satıldı. NTV’nin aktardığına göre ayakkabıların 2002'de NBA'in bir diğer efsanesi Kobe Bryant'ın hediye ettiği ve üzerinde 11 Eylül saldırıları anısına Amerikan bayrağının yer aldığı bildirildi.

LeBron'un Carmelo Anthony'nin de formasını giydiği Oak Hill'e karşı oynanan maçta bu ayakkabıları giydiği ve James'li St. Vincent - St. Mary Lisesi'nin maçtan 36-34 galip ayrıldığı kaydedildi.

Basketbolun en iyi isimlerinden biri olarak tarihe geçen ve 4 kez MVP'nin (En Değerli Oyuncu Ödülü) sahibi olan LeBron, lisedeyken Kobe'yi bir basketbol kampında gördüğünü açıklamıştı. İkili, 2002'deki All-Star Haftasonu etkinliğinde de Philadelphia'daki bir otelde tanışmıştı.

LeBron James, 25 Ocak 2020'de Kobe Bryant'ı geçerek, NBA'de tüm zamanların en çok sayı atan 3. oyuncusu unvanını ele geçirmişti.