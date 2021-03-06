Mustafa Cengiz: En yüksek gelire sahip olan Galatasaray’ın çok ciddi kaybı var

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların pandemiden önce 230 milyon TL’ye yakın geliri olduğunu belirterek, "Şampiyon olamayınca bu 200 milyon TL civarına düştü. Şu anda 150-160 milyon TL bandında. Kur artışıyla birlikte TL’yi Euro’ya çevirdiğinizde, en yüksek gelire sahip olan Galatasaray’ın çok ciddi kaybı var" dedi.