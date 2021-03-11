Belhanda, Galatasaray'a dava açarsa kazanabilir mi?

Galatasaray, Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Sözleşme feshinde, maç sonrası açıklamaların yönetim kurulu üyelerinin saygınlıklarına zarar verdiği ve hakarete varan beyanlar olduğu belirtildi.

NTV Spor'dan Oğuz Öztürk'ün haberine göre Belhanda, Sivasspor maçı sonrası stat zeminini eleştirirken yönetimi hedef almış ve "Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz ve buradaki saha zeminine bir çare bulunması lazım. Bu şekilde istediğimiz oyunu oynayamıyoruz. Koşulları görüyorsunuz, sahanın daha iyi olması lazım. Galatasaray yöneticileri bir çözüm bulmalı. Florya'daki antrenman sahamız bile buradan iyi. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanlarının tutulup buranın zemininin düzeltilmesi gerekiyor. Twitter'da, Instagram'da kendine bakacağına, medyaya bakacağına gel statla ilgilen. Bu sahada biz oynuyoruz, hafta sonu geldiğimizde bize futbol oynamak için iyi şartlar sunmaları gerek" açıklamasını yapmıştı.

4 yıldır Galatasaray forması giyen ve oynadığı 131 maçta 22 gol atan 26 da asist yapan Faslı oyuncu, 2 lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

'Galatasaray'ı hukuki anlamda zora sokabilir'

Spor hukukçusu Av. Aysu Melis Bağlan, Belhanda'nın açıklamalarının Galatasaray'ı zedeleyebileceğini fakat tek taraflı feshi gerektiren haklı sebep olmadığını düşündüğünü söylerken, "Burada Galatasaray'ın kulüp tüzüğüne dayanarak para cezası vermesi daha doğru olabilirdi. Ben böyle beklerdim. Belhanda'nın açıklamalarını hakaret olarak görmüyorum" ifadelerini kullandı. Bağlan, şunları söyledi:

"Belhanda eğer konuyla ilgili dava yoluna giderse oyuncunun avukatı, Galatasaray'ın ihlalleri tutanak altına alıp noter vasıtasıyla ihtarname göndererek kayda alıp almadığına bakabilir. Buradan sonra 'Sözleşmenin devamı için en fazla ne yaptınız?' konusuna bakılacaktır. Galatasaray'un tuttuğu kayıtların hukuka uygunluğu da kulübün elini güçlendirebilir. Bir ispat oluşmaz ise, bu durum Galatasaray'ı hukuki anlamda zora sokabilir.

Eğer Galatasaray'ın fesih için sunduğu gerekçeler FIFA özelinde uygun ve yeterli bulunmazsa, haksız fesihten kaynaklanan bir tazminat süreci de işleyebilir."

Younes Belhanda’nın noter onaylı yeminli tercümeli röportajı pic.twitter.com/AcGQKv8OxS — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 10, 2021

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