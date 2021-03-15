Fazıl Say'dan Fenerbahçe tepkisi: Adam gibi teknik direktör lazım

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne yenilmesi sonrası bazı mesajlar paylaştı. Say, "Adam gibi teknik direktör lazım. Adamın yüz ifadesi... En ufak bir üzüntüsü yok" dedi.

Fenerbahçe maçlarında yaşadığı heyecanı zaman zaman sosyal medya hesaplarında paylaşan piyanist ve besteci Fazıl Say, Gençlerbirliği yenilgisinin ardından bazı mesajlar yayınladı.

Teknik direktör Erol Bulut'u istifaya davet eden Say, şunları yazdı:

- "Hüsranla bitti... Koca bir sezon daha.. Yazık...."

- "Adam gibi teknik direktör lazım. Adamın yüz ifadesi.. En ufak bir üzüntüsü yok."

- "47 yıldır Fenerbahçeliyim, bu kadar kötü, böyle ruhsuz isteksiz tutkusuz bir takım hiç görmedim."

- "Fenerbahçe'ye gönül veren milyonların sayısı, dünyada 100 kadar ülkenin nüfusundan bile fazladır. Bu kitlenin içinde haliyle müzisyeni de olur, ressamı da, şairi de, atom fizikçisi de. Ve biz de kızarız veya üzülürüz. Bu futbol. Bu taraftarlık. Bu bir ruh. Bir birliktelik."

Adam gibi teknik direktör lazım — Fazıl Say (@fazilsaymusic) March 14, 2021

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