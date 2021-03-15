Fernando Muslera üç yıl daha Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile sözleşme uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Profesyonel Futbol A Takım Kaptanı Fernando Muslera'nın sözleşme yenileme imza töreni 16 Mart 2021 Salı günü saat 14.30'da Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda yapılacaktır. pic.twitter.com/Ds0llUX8mW— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 15, 2021
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kaptan Muslera için yarın saat 14.30'da Türk Telekom Stadı Basın Toplantı Odası'nda imza töreni düzenleneceği belirtildi.
Galatasaray ile 374 maça çıkan tecrübeli eldiven 5 lig şampiyonluğu, 5 Süper Kupa, 4 de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.
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