Mesut Özil: Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor

Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor. 👍🏻 En kısa zamanda sahaya tekrar dönebilmek için gayret ve mücadeleye devam. Sağlık ekibimize de teşekkürler. 🙏🏼💛💙 @Fenerbahce ||

Rehab is going well 👍🏼 Trying everything to be back on the pitch with my team soon again 💪🏼 pic.twitter.com/AZ2ueyO0Tq