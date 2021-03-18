Mesut Özil: Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, sakatlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor. 👍🏻 En kısa zamanda sahaya tekrar dönebilmek için gayret ve mücadeleye devam. Sağlık ekibimize de teşekkürler. 🙏🏼💛💙 @Fenerbahce ||— Mesut Özil (@MesutOzil1088) March 18, 2021
Rehab is going well 👍🏼 Trying everything to be back on the pitch with my team soon again 💪🏼 pic.twitter.com/AZ2ueyO0Tq
Sürecin çok iyi geçtiğini belirten Özil, "Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor. Oldu En kısa zamanda sahaya tekrar dönebilmek için gayret ve mücadeleye devam. Sağlık ekibimize de teşekkürler" diye konuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)