TFF Başkanı Özdemir: En iyi VAR sistemini kurduk, en iyi operatör sistemini getirdiğimize inanıyorum

TFF Başkanı Nihat Özdemir, harcama limitleri, seyirci konusu ve çok tartışılan VAR sistemi ile operatörlerin ofsayt çizgileri hakkındaki iddialara açıklık getirdi ve "En iyi VAR sistemini kurduk ve en iyi operatör sistemini getirdiğimize inanıyorum" diye konuştu.