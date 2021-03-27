2022 Dünya Kupası Elemelerinde Türkiye, Norveç'i 3-0 mağlup etti

Türkiye A Milli Takımı, zaferlerine bir yenisini daha ekledi. Ay yıldızlılar, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda, Hollanda'nın ardından Norveç'i de farklı yendi.

Türkiye ekibi, İspanya'da oynanan mücadeleyi 3-0 kazandı.

Mücadeleye baskılı başlayan Türkiye ekibi, 4. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 28. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golü ilk yarının skorunu belirledi: 0-2

© AA / Burak Akbulut Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında deplasmanda Norveç'i 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

59. dakikada Ozan Tufan'ın mükemmel golüyle maçın skorunu belirledi: 0-3

🇹🇷 DAKİKA 59 | MUHTEŞEM GOL! O-ZAN TU-FAN 😱🚀



⚽Ozan Tufan ceza sahası dışından müthiş bir gol atarak farkı üçe çıkarttı. pic.twitter.com/daVCTqBmak — TRT Spor (@trtspor) March 27, 2021

80. dakikada Kristian Thorstvedt Norveç'te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Oslo'daki Ullevaal Stadı'ndaki oynanması planlanan karşılaşma, koronavirüs kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentine alındı.

Türkiye’den 224. galibiyet

Bu karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı, 98 yıllık tarihinde 315'i resmi, 273'ü özel 588 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 224 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında deplasmanda Norveç'i 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı. © AA / Burak Akbulut

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında deplasmanda Norveç'i 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı. © AA / Burak Akbulut

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında deplasmanda Norveç'i 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı. © AA / Burak Akbulut

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında deplasmanda Norveç'i 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı. © AA / Burak Akbulut

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında deplasmanda Norveç'i 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı. © AA / Burak Akbulut

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında deplasmanda Norveç'i 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı. © AA / Burak Akbulut 1 / 6 © AA / Burak Akbulut Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında deplasmanda Norveç'i 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Türkiye ekibi, 587 karşılaşmanın 506'sını Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2 yenerken, Norveç de Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etmişti.

Grubun diğer maçlarında, Karadağ, Cebelitarık'ı 4-1, Hollanda Letonya'yı 2-0 yendi.