UEFA organizasyonlarında yüzde 30 seyirci sınırı kaldırıldı

UEFA'dan yapılan açıklamada, stadın yüzde 30'una kadar seyirci alınabileceği kararının kaldırıldığı belirtildi.
Yeni kapasite kararı ise ülkelerin yönetimlerine bırakılacak.
Bu kapsamda, Haziran ayındaki Euro 2020 maçlarının kalabalık taraftar gruplarıyla gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla arasındaki Süper Kupa finaline yüzde 30 oranında seyirci alınmıştı. Bu kararla birlikte Süper Kupa finali koronavirüs tedbirleri sonrası seyirci alınan ilk organizasyon olmuştu.
UEFA, yüzde 30 seyirci kararını geçen sene ekim ayında koronavirüs nedeniyle almıştı.
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