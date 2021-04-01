Güney Kore'den teklif: 2032 Olimpiyat Oyunları'nı Kuzey Kore ile birlikte düzenleyelim

Kuzey ve Güney Kore arasında 2018'de PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları ile düzelmeye başlayan ve liderler düzeyindeki zirvelerle pekiştirilen ilişkiler son dönemde bozulsa da iyi niyet çabaları sürüyor.

Güney Kore, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) 2032 Yaz Olimpiyat Oyunları'nı Kuzey Kore ile ortaklaşa düzenleme teklifi götürdü.

IOC, 2032 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği için Avustralya'nın Brisbane kentinin ön plana çıktığını duyurmuştu.

*SOUTH KOREA SENDS IOC A PROPOSAL TO CO-HOST 2032 OLYMPICS WITH NORTH KOREA - SEOUL CITY AUTHORITIES pic.twitter.com/SEd5y7cKIX — Investing.com (@Investingcom) April 1, 2021

​Teklifi 'Sınırın Ötesinde, Geleceğe Doğru' sloganıyla sunan Seul, IOC'ye gönderilen belgelerde, organizasyonun Kuzey- Güney Kore ortaklığında düzenlenmesinin spor sayesinde dünya barışına katkı amacına da hizmet edeceğini vurguladı.

Bu tekliften Kuzey Kore'nin haberdar olup olmadığı konusunda ise Reuters ajansına konuşan bir Seul yetkilisi, teklifin iki taraf arasındaki görüşmelerin bir sonucu olarak ortaya çıktığını söyledi.

2018'de Güney Kore'nin ev sahipliğindeki PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisinde Kuzey ve Güneyli sporcular aynı bayrak altına yürümüş, kadın buz hokeyi takımında da birlikte mücadele etmişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong da sporcu kafilesiyle birlikte Güney Kore'ye gitmiş ve bir nevi dünya siyaseti sahnesine adımını atmıştı.