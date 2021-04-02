TFF, Türkiye A Milli Futbol Takımı'na 3 milyon 750 bin euro prim dağıttı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı 3 maçtan 7 puan çıkaran Türkiye A Milli Futbol Takımı'na toplamda 3 milyon 750 bin euro ödeme yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı 3 maçtan 7 puan çıkaran Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın primlerini belirlediği öğrenildi. Buna göre TFF, toplamda 3 milyon 750 bin euro ödeme yaptı.

Fanatik'te yer alan habere göre Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz, Mert Günok ve Altay Bayındır 200 bin euro ile en çok prim alan futbolcular oldu.