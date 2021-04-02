Ümit Özat, FETÖ soruşturmasında 'tanık' olarak ifadeye çağrıldı

Ümit Özat: Otobüste hangi futbolcuyu tokatladığımı bana sorsunlar. İlahilerle maça gitmek... Futbol takımında böyle şeyler olmaz. FETÖ'den şikayet eden tüm kulüplerin içinde FETÖ'cü varhttps://t.co/bsEPt7JWxl pic.twitter.com/BDxbFXAo2w