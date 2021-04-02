Ümit Özat, FETÖ soruşturmasında 'tanık' olarak ifadeye çağrıldı

Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, futbolda FETÖ yapılanmasına ilişkin yaptığı açıklamaların ardından 'tanık' olarak ifadeye çağrıldı.
Odatv'nin haberine göre Özat, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verecek.
Özat, geçen cumartesi futbolda FETÖ yapılanmasına ilişkin bazı açıklamalarda bulunmuştu. FETÖ üyelerinin halen kulüplerde bulunduğunu belirten Özat, şunları kaydetmişti:
- "Biz 20 yıldır söylüyoruz. Antrenörlerde FETÖ'cü var, başkanlarda FETÖ'cü var hâlâ, yöneticilerde FETÖ'cü var. Bütün spor camiasında FETÖ'cü var. Kim diyorsa ki FETÖ temizliği var alnını karışlarım. Bir tane yetkili makam çağırsın tek tek, isim isim açıklayayım."
Ümit Özat: Otobüste hangi futbolcuyu tokatladığımı bana sorsunlar. İlahilerle maça gitmek... Futbol takımında böyle şeyler olmaz. FETÖ'den şikayet eden tüm kulüplerin içinde FETÖ'cü varhttps://t.co/bsEPt7JWxl pic.twitter.com/BDxbFXAo2w— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 27, 2021
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