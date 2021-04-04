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    Sergen Yalçın

    Sergen Yalçın'dan Halil Umut Meler atamasına tepki: Amacın ne olduğunu anlayamadık

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    Spor
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202104041044192356-besiktas-8-mac-sonra-yenildi/

    Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın sonunda açıklama yapan teknik direktör Sergen Yalçın, hakem Halil Umut Meler'in üst üste iki maçta Beşiktaş maçına atanmasına ilişkin "Amacın ne olduğunu anlayamadık. Kim atadıysa, kim atıyorsa, bunun nedenini herkese açıklamalı" diye konuştu.

    Siyah-beyazlı takım önemli oyuncularının yokluğunda oynadığı maçın 19. dakikasında Necip Uysal'ın büyük hatasının ardından Aytaç Kara'nın golüne engel olamadı. İkinci yarıda rakibine baskı kuran siyah-beyazlı takım Vincent Aboubakar'ın yokluğunda pozisyon üretmekte zorlandı.

    Beşiktaş, karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

    Bu sezon 6. kez yenilen siyah-beyazlı ekip, 64 puanda kaldı. Beşiktaş, Galatasaray'ın yenildiği haftayı iyi değerlendirme fırsatını da kaçırdı.

    Beşiktaş, Süper Lig'de 8 maç sonra yenildi.

    Trabzonspor'a 2-1 yenildikten sonra çıktığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa maçından mağlup ayrıldı.

    Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Hakem Halil Umut Meler'in üst üste iki maçta Beşiktaş maçına atanmasını değerlendiren Yalçın, "Amacın ne olduğunu anlayamadık. Kim atadıysa, kim atıyorsa, bunun nedenini herkese açıklamalı" diye konuştu. 

    Sergen Yalçın, "Oyuna baktığımız zaman, ilk yarı basit top kayıpları yaptık. Üretkenlik anlamında normal sezonun bayağı gerisinde kaldık. Takım, skoru çevirmek için mücadele etti ama kısmet değilmiş. Sezon içinde bu tür sonuçlar olabiliyor. Bunu eksiklere bağlamak da çok doğru değil. Aldığımız sonuç bizi üzdü ama uzun bir maratonda, bu tür mağlubiyetler her zaman var" dedi. 

    "Kim atıyorsa bunun nedenini açıklamalı"

    Halil Umut Meler'in üst üste ikinci kez Beşiktaş maçına atanması hakkında konuşan Sergen Yalçın,sözlerine şöyle devam etti:

    "Hakemle ilgili düşüncelerimi geçen hafta söylemiştim. Gerek yok. Türk futbol tarihinde bir ilki yaşadık. Enteresan. Futbolculuk dönemimde de birçok şeye şahit olduğum için, burada söylüyorum doğal olarak. Aslında söylediğim şeyler saygı çerçevesinde ama diğer teknik direktör arkadaşlarımın da yaptığı gibi bazen isyanlarımızı elimizden geldiğince ifade etmeye çalışıyoruz. İfade etmek, bizim futbol anlayışımızda suç haline geldi gibi görünüyor. Sürekli konuşuyormuşum. Bu bana verilen bir görev, işim bu. Benim işim olayları yorumlamak, takımı yönetmek, maç kazanmak, istemediğimiz şeyler olduğunda bunlara tepki vermek. Bunları saygılı şekilde buradan yapmaya çalışıyorum. Neden benim söylediklerim garipseniyor? Acayip şeyler de söylemiyorum. Oyun kuralları içinde olan şeyleri söylüyorum. MHK gibi çok ciddi bir kurumun, böyle davranması camiamızı çok üzmüştür. Genelde hakemleri aynı takıma 5-6 maç boyunca vermiyorlar. Amacın ne olduğunu anlayamadık. Kim atadıysa, kim atıyorsa, bunun nedenini herkese açıklamalı. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor."
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