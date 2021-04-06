Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 6, 2021
Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.
Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. pic.twitter.com/3BRP2uwRBd
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