Alman Ligi'ne Türk sponsor

Türk döner firması BİRTAT, Almanya Güreş Ligi'ne sponsor oldu. Firma ligin tüm haklarını 4 yıllığına satın aldı.

Döner Üretim Firması BİRTAT, Almanya Güreş Ligi'nin tüm haklarını 4 yıllığına satın aldı.

Ulusal Kanal'ın haberine göre, bugüne kadar "Deutscher Ringen Bundesliga" olarak bilinen güreş ligi artık‚ "BİRTAT GÜREŞ LİGİ" olarak değişecek.

İmza töreninde yapılan ilk toplantıda konuşan Alman Güreş Federasyonu başkanı "Manfred Werner", Birtat Firmasını temsilen Cihan Karaman‘a bu büyük desteklerinden dolayı teşekkür ederek mutluluklarını dile getirdi.

Ayrıca toplantıda hazır bulunan ve dünya çapında 3 ayrı sıklette tek dünya şampiyonu olma rekorunu da elinde bulunduran Alman milli güreşci Frank Staebler, BİRTAT firmasının çok örnek bir davranışta bulunduğunu belirtti.

Bunun yanısıra Alman kadın milli güreşcilerinden Aline Rotter Focken toplantıya online bağlanarak Cihan Karaman‘a birlikte çalışmaktan büyük onur ve gurur duyacağını ifade etti.

BİRTAT Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Karaman da Güreş federasyonuna sponsor olarak dünyanın en güçlü Güreş ligine adımızı vermekten gurur duyuyoruz dedi.