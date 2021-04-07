TFF ve Kulüpler Birliği'nden aşı kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ile bir araya geldi.

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Baykan, Ali Düşmez, Hamit Altıntop, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi, bazı Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının bitiminin ardından basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapılmazken, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, alt liglerden başlayarak en üst liglere kadar tüm futbol takımlarına ve personellerine 1 ay içinde aşı yapılacağını söyledi.