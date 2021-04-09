Fazıl Say'dan Fenerbahçe'ye tepki: Ruhsuzluk, vizyonsuzluk, inançsızlık ve hatta yeteneksizlik, ne bu?

Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında 2 puan bırakan Fenerbahçe'ye piyanist Fazıl Say'dan sert eleştiri geldi. Say, "Ruhsuzluk, vizyonsuzluk, inançsızlık ve hatta yeteneksizlik! Ne bu? Ve bu 'çile' niye seyredilsin ki?" dedi.

Süper Lig'de yeni sezona yaptığı transferlerle fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, ligin 33. haftasında deplasmanda Yeni Malatyapor ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler 1 maç eksiği bulunan Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde kalırken, Galatasaray'ın bay geçtiği haftada istediği sonucu bulamadı. Fenerbahçe'ye son dönemlerde yaptığı eleştirilerle gündeme gelen piyanist Fazıl Say, beraberliğin ardından yine takıma sert eleştirilerde bulundu.

'Kaç yıllık bu çile?'

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Say, "Kaç milyon Fenerbahçeliyiz dostlar? 35 milyon? Kaç yıllık çile bu? Siz söyleyin? Bu durum? Ruhsuzluk, vizyonsuzluk, inançsızlık ve hatta yeteneksizlik! Ne bu? Ve bu 'çile' niye seyredilsin ki?" ifadelerini kullandı.

Kaç milyon @Fenerbahce liyiz dostlar?30? 35 milyon? Kaç yıllık çile bu? Siz söyleyin? Bu durum? Ruhsuzluk, vizyonsuzluk , inançsızlık, ve hatta yeteneksizlik! Ne bu? Ve bu “çile” niye seyredilsin ki?

Sen söyle arkadaş...@12numaraorg — Fazıl Say (@fazilsaymusic) April 8, 2021

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