Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan Beşiktaşlı Cenk Tosun ambulasla uçağa götürülecek

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanarak sahayı sedye ile terk eden Beşiktaş'ta Cenk Tosun sezonu kapattı.

BB Erzurumspor maçının 73. dakikasında sakatlanan ve sedye ile oyundan çıkan Cenk Tosun hastaneye kaldırıldı.

Burada yapılan kontroller neticesinde diz kapağında sorun olduğu açıklanan Tosun'un sezonu kapattığı ifade edildi. 29 yaşındaki futbolcu ambulans ile uçağa götürülecek ve tedavisine İstanbul'da devam edilecek.

Milli futbolcu, Everton'da oynarken de sol dizinden sakatlık yaşamış ve 1 yıl boyunca tedavi görmüştü.