Fenerbahçe dört maç sonra 1'den fazla gol buldu

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk 30 dakikasında rakip kalede etkili olan sarı-lacivertliler, gol bulmayı başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi.
Müsabakanın ikinci yarısına daha hızlı başlayan Fenerbahçe, 56. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın golüyle öne geçti. 66. dakikada Maxim'in golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, 71. dakikada Valencia'nın golüyle yeniden öne geçti
Fenerbahçe, 90+5. dakikada Sinan Gümüş'ün golüyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertli ekip, bu galibiyetle puanını 66'ya yükselterek zirve takibini sürdürdü.
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