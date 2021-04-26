Amerikan futbolu oyuncusu helikopterden atılan topu yakalayarak rekor kırdı

Helikopterde bulunan 3 kişi metrelerce yükseklikten Gronkowsk'nun bulunduğu yere Amerikan futbol topunu attı. Görüntülerde, Gronkowsk'nun metrelerce yükseklikten atılan topu karşıladığı görüldü. Rekor denemesinin başarılı geçmesinin ardından bir çok kişi, Gronkowsk'u tebrik etti.
Amerikan futbolu oyuncusu 200 metre yükseklikteki helikopterden aşağı atılan topu yakalayarak, rekor kırdı https://t.co/OlqCCBQIyR pic.twitter.com/vn8iIjVfAI— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 25, 2021
Daha önceki rekorun 2017 yılında Teksaslı aktör Tyler Toney tarafından kırıldığı belirtildi. Toney'in 171 metreden atılan topu yakalamayı başarmıştı. Gronkowsk ise 200 metrelik rekor denemeyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
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