'Mesut Özil'in maaşını Arsenal ödüyor' iddiası

The Athletic'in haberine göre, Mesut'un ayrılık aşamasında yaptığı anlaşmaya göre Londra ekibinden haftalık 350 bin Sterlin kazanmaya devam ediyor. Bu bağlamda Arsenal, hazirana kadar yıldız futbolcunun maaşını ödemeye devam edecek.

Fenerbahçe'nin KAP açıklaması

Arsenal'daki3 milyon euroluk kısmından vazgeçen 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi haziran ayında sona eriyordu.

Sarı-lacivertliler, Mesut Özil'e 3 sezon için 3 milyon euro garanti ücret ve 550 bin euro imza parası ödeyecek. İşte KAP açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 euro ödeyecektir.

Şirket tarafından Futbolcu'ya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 euro garanti ücret ve toplamda 550.000 euro imza parası ödenecektir."