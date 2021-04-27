Alman Futbol Federasyonu'nda Hitler kıyaslaması tartışma yarattı

Alman Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Fritz Keller, yönetim kurulunun bir oturumunda, başkan yardımcısı Rainer Koch’u Nazi döneminde binlerce insanın ölümünden sorumlu Hitler’in hakimi olarak bilinen Freisler’e benzettiği için özür diledi.

Fritz Keller, "Bazen ağızdan çıkmaması gereken sözcükler dökülüveriyor. Bunun için Rainer Koch’tan sözlü ve yazılı olarak özür diledim. O da özrümü kabul etme büyüklüğünü gösterdi ve bunun için kendisine müteşekkirim" dedi.

Hürriyet'in haberine göre, Fritz Keller, DFB başkanlığından istifa etmeyi düşünmediğini de kaydetti.

Ancak Bild gazetesi, aynı zamanda bir hukukçu olan Rainer Koch’un henüz özür konusunda henüz açıklama yapmadığını ve özrü kabul edip etmeme konusunda kararsız olduğunu yazdı. Rainer Koch’un hafta sonu federasyona bağlı 21 teşkilat başkanı ile yapılacak toplantı sonrasında özrü kabul etmeyeceğine karar vereceği belirtiliyor.

Alman medyasına göre, DFB'nin genel sekreteri Friedrich Curtius de olayı kulübün etik kuruluna götürdü.