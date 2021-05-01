Adana Valiliği'nden Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçı taraftar yoğunluğu açıklaması

Adana Valiliği'nden, "Kovid-19 ile mücadele sürecinin yaşandığı bu dönemde tam kapanma kurallarını ihlal ederek stadyum çevresinde yoğunluk oluşturan ve stadyuma gelmeye çalışan şahıslar hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır" açıklaması yapıldı.

Adana Valiliği, Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçı sırasında tam kapanma kurallarını ihlal ederek stadyum çevresinde yoğunluk oluşturan ve stadyuma gelmeye çalışan kişiler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, karşılaşma sırasında stadyumda ve çevresinde görülen taraftar yoğunluğuna dair bazı sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Maç başlamadan önce stadyuma girmeye çalışan veya civarında bulunan kişiler uzaklaştırılmış, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği görevliler ve kişiler dışında stadyuma kimse alınmamıştır. Kovid-19 ile mücadele sürecinin yaşandığı bu dönemde tam kapanma kurallarını ihlal ederek stadyum çevresinde yoğunluk oluşturan ve stadyuma gelmeye çalışan şahıslar hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır."

Adana Demirspor taraftarları, şampiyonluk yarışında takımlarına destek olmak için tam kapanmaya rağmen stat çevresinde kalabalık oluşturmuştu.