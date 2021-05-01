Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında Hatayspor'u 7-0 mağlup etti

Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında lider Beşiktaş, Hatayspor'u 7-0 yendi. Böylece Beşiktaş, bir maçı eksik Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e, Galatasaray'la ise 9'a yükseltti.

Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 yenen Beşiktaş, bir maçı eksik Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e, Galatasaray'la ise 9'a yükseltti.

Beşiktaş, çok hızlı başladığı karşılaşmanın ilk yarısını 5-0 önde kapatırken, bu sezon bir devrede en çok gol attığı mücadeleyi ortayı koymuş oldu.

Maçın 2. dakikasında Akintola’nın kendi kalesine attığı golle öne geçen Beşiktaş, 11 ve 14. dakikada ise Larin'le farkı 3’e çıkardı. 38. dakikada N’Koudou skoru 4-0 yaparken, ilk yarıda son sözü ise N’Koudou’nun yerine oyuna dahil olan Rıdvan Yılmaz söyledi.

43. dakikada oyuna giren Rıdvan Yılmaz, 44. dakikada Rosier’in pasında fileleri havalandırırken bu sezon da ilk gol sevincini yaşamış oldu.

Bu sonuçla Beşiktaş, bu sezon bir devrede en çok gol attığı karşılaşmayı oynadı. Ligin ilk yarısında sahasında Rizespor’u 6-0’lık skorla geçen siyah-beyazlılar, bu maçın ikinci yarısında rakip kaleye 4 gol bırakmıştı.