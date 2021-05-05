Burak Yılmaz, Lille'de 'nisan ayının futbolcusu' seçildi

Lille kulübünden yapılan açıklamaya göre, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün nisan ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu.

🇹🇷 𝙆𝙄𝙉𝙂 𝘽𝙐𝙍𝘼𝙆 👑



Arise for our 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐡 for April 🙌 Congrats KRAL 👏 pic.twitter.com/ClCj840UJC — LOSC Lille EN (@LOSC_EN) May 5, 2021

35 yaşındaki forvet, nisan ayında oynadığı 4 maçta 3 gol atmıştı.

Burak Yılmaz, Lille'de aralık ayının da futbolcusu seçilmişti.

Ligue 1'de bu sezon çıktığı 25 maçta toplam 13 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.