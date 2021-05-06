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    FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final ilk maçında Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka, organizasyonda adını son 4 takım arasına yazdırdı.

    Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım arasına kaldı

    © AA / Ömer Evren Atalay
    Spor
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    FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final ilk maçında Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka, organizasyonda adını son 4 takım arasına yazdırdı.

    Pınar Karşıyaka, Rusya'nın Nijniy Novgorod kentindeki 8'li final mücadelesinde Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u özellikle son periyottaki etkili oyunuyla 84-73 yendi.

    Yeşil-kırmızılı ekipte Amath M'Baye 20, Sek Henry 19 sayı atarken Raymar Morgan 18 sayı 11 ribaunt, Metecan Birsen de 12 sayı ve 13 ribauntla mücadele etti.

    Bu sonuçla adını son 4 takım arasına yazdıran Pınar Karşıyaka'nın yarı finalde İspanyol Casademont Zaragoza ile oynacağı müsabaka 7 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da başlayacak.

    Organizasyonda diğer yarı finalistlerin belli olacağı müsabakalarda saat 17.00'de Lenovo Tenerife (İspanya) ile SIG Strasbourg (Fransa) saat 20.00'de Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail) ile Hereda San Pablo Burgos (İspanya) karşılaşacak.

    Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca: Bir ilki daha başardık

    FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Çekya ekibi ERA Nymburk'u yenerek yarı finale yükselen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, sezon başından bu yana koydukları performans nedeniyle yarı finali hak ettiklerini bildirdi.

    Sarıca, yaptığı açıklamada, ilk yarıda ribauntlarda çok zorlanmalarına rağmen ikinci devrede bunu düzelttiklerini ve ribauntların maçın kazanılmasına etki ettiğini söyledi.

    Savunmada iyi bir performans ortaya koyduklarını kaydeden Sarıca, şöyle konuştu:

    "Rakibimizin hücum kapasitesi çok yüksekti. 90 sayı ortalaması ile oynayan rakibimizi 73 sayıda tuttuk. Onları çok zorladık ve istediğimizi aldık. Kazandığımız için çok mutluyum. İlk yarıda özellikle hücumda biraz gergindik ve çok top kaybı yaptık. Ancak ikinci yarıda düzelttik kendimizi ve ilk yarıda düşük yüzdeyle oynadığımız 3 sayılık basketlerde de ikinci devrede isabetimizi artırdık. Bazen top kayıpları konusunda çok basit hatalar yapsak da maçı hiç bırakmadık. Bundan sonra yarı final mücadelesini düşüneceğiz."

    Sarıca, takım olarak FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa yarı final oynayacaklarını belirterek, "Bir ilki daha başardık. Takım olarak sezon başından bu yana ortaya koyduğumuz oyundan dolayı yarı finali hak ettiğimizi düşünüyorum. Bütün takımımı kutluyorum, tüm taraftarımıza, camiamıza hayırlı olsun. "dedi.

    Etiketler:
    Nijniy Novgorod, Ufuk Sarıca, final, Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi, ERA Nymburk
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